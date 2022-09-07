У Борисполі пролунали вибухи та спалахнула масштабна пожежа: у чому причина

Вранці 7 вересня під час повітряної тривоги у Борисполі Київської області пролунало кілька вибухів та спалахнула масштабна пожежа. Однак вони не пов'язані з ворожою атакою.

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Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Вранці, 7 вересня, на одному з підприємств, що розташоване в місті Бориспіль, виникла пожежа. Жителі міста могли чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, це пов’язано із займанням ємності з розчинником, що знаходиться на підприємстві", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що пожежа не пов’язана з сигналом повітряної тривоги.

Зараз до гасіння залучені 54 рятувальники особового складу ДСНС та 13 одиниць техніки. Ліквідація пожежі триває. Причини займання з’ясовуються.

Як повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко, на підприємстві поряд із залізничним вокзалом сталася пожежа. У результаті там вибухнуло біопаливо.

Борисенко закликав місцевих мешканцівзакрити вікна і обмежити перебування на вулиці через сильну задимленість.