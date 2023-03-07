- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
У бою під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло ("Да Вінчі")
На фронті загинув боєць 67-ї окремої механізованої бригади, Герой України Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним "Да Вінчі". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, це сталося в бою під Бахмутом Донецької області.
"Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України.
Уже понад девʼять років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. Спокій і відносна безпека в тилових містах – це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України – це їхня стійкість і сила", – зазначив президент.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Дмитру Коцюбайлу було 27 років. Він очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-мої окремої механізованої бригади.
Військовий перебував на фронті з початку російсько-української війни. У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької області, однак після реабілітації повернувся на фронт.
У листопаді 2021 року Зеленський присвоїв Коцюбайлу звання Героя України.