У бою з окупантами біля Сіверська загинули двоє американців, канадець та швед - ЗМІ

Двоє громадян США, громадянин Канади та громадянин Швеції загинули 18 липня внаслідок обстрілу з російського танка під час багатогодинного бою на передовій у східній частині Донецької області.

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Про це повідомляє Politico, посилаючись на командира загиблих Руслана Мірошніченка. Зазначається, що вбиті були американці Люк "Скайуокер" Луцишин і Браян Янг, а також Еміль-Антуан Руа-Сіруа з Канади та Едвард Селандер Патріньяні зі Швеції.

За словами співрозмовника видання, вони входили до складу "сил спеціальних операцій Територіальної оборони Збройних сил України" (насправді ССО та тероборона є різними родами військ ЗСУ).

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Вказано, що їхній підрозділ базується неподалік Сіверська, і "в спробі сповільнити просування Росії" іноземцям було поставлено завдання зайняти свої вогневі позиції на східній околиці села Григорівка і, зачистивши яр, перешкодити окупантам просунутися після переправи через річку (тобто Сіверський Донець).

"Вони зробили це успішно. Але наприкінці завдання вони потрапили в засідку російських танків. Перший снаряд поранив Люка. Троє хлопців, Едвард, Еміль і Браян, відразу спробували надати першу допомогу Люку і евакуювати його з цього місця. Потім другий снаряд убив їх усіх", – повідомив співрозмовник Politico.

У складеному командиром загиблих рапорті про подію наголошується, що війська противника вночі форсували річку і закріпилися в яру, можливо, окопавшись, у зв'язку з чим виникла явна небезпека створення плацдарму та угруповання сил для удару по українських військах.

"Для виконання завдання було створено групу професіоналів, які мають відповідний досвід воєн в Іраку та Афганістані. Два розвідники перевіряли територію, їх підтримувала кулеметно-гранатометна група на випадок бойового зіткнення та необхідності прикриття виходу розвідувальної групи, а також з метою нанесення вогневого ураження противнику", - йдеться у ньому.

Під час того, як група просувалася вперед, група прикриття потрапила під сильний мінометний вогонь ворожої артилерії калібру 120 мм і більше, а також касетних боєприпасів.

Після поранення Луцишина в перерві між обстрілами було ухвалено рішення про його евакуацію до найближчого укриття, проте під час транспортування внаслідок прямого влучення танкового снаряда четверо бійців отримали травми, несумісні з життям.

У звіті наголошується, що ще один солдат, названий Фінном, був поранений у ліву руку та ногу, а інший солдат на ім'я Оскар "отримав численні поранення, але обидва окремо попрямували до точки евакуації".

Згідно з рапортом, російські війська продовжували обстрілювати українців із важкої артилерії, скоригованої безпілотниками, понад дві години. Лише за кілька годин ситуація вщухла настільки, що інші військові змогли висунутись до цього місця та забрати тіла іноземців. Згодом тіла було вивезено до Дніпра для подальшої репатріації.

У повідомленні вказано, що не менше шести російських танків підтримували чотири бронетранспортери з чисельністю до 70 піхотинців, проте українські військові змогли зупинити наступ військ противника, який відступив з великими втратами.

Зазначається, що американець українського походження Луцишин народився 1991 року та працював поліцейським. Янг же був на 20 років старшим і описується як американський військовий, який отримав свого часу поранення та був звільнений в запас.

Сіруа 1991 року народження, за словами Мірошниченка, був фельдшером із досвідом роботи у французькому Іноземному легіоні. Патріньяні 1994 року народження описаний як лейтенант запасу, економіст та філософ.

Вказано, що представник Державного департаменту США підтвердив загибель двох американців, але не розкрив жодної іншої інформації. Аналогічну інформацію про підтвердження наводить і CNN.

"Ми на зв'язку з сім'ями і надаємо всю можливу консульську допомогу. З поваги до сімей у цей скрутний час нам більше нема чого додати", - повідомив ЗМІ представник відомства.

Зазначимо, що в ранковому зведенні від 19 липня Генеральний штаб Збройних сил України справді повідомляв, що ворог "намагається вести наступ у районі Григорівки, бойові дії продовжуються".