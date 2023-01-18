У Броварах поруч із дитячим садком впав гвинтокрил, є постраждалі (ФОТО)

У Броварах на Київщині 18 січня на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці", - зазначив він.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба уточнив, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

"Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даний момент всіх евакуювали. Є постраждалі", - зазначив він.

Місцевий сайт "Трибуна-Бровари" опублікував фото з місця трагедії.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд багатоквартирного будинку. Станом на 17 січня, там загинули 45 осіб, з них 6 дітей.