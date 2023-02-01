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У будинку Коломойського СБУ та БЕБ проводять обшуки, - ЗМІ (ФОТО)
Служба безпеки України спільно з Бюром економічної безпеки проводять обшуки вдома в олігарха Валерія Коломойського.
Про це повідомляє "Українська правда".
За попередньою інформацією слідчі дії проводяться у справі про махінації, пов'язані з "Укртатнафтою" та "Укрнафтою".
Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на великі сумиПідписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, компанії, кінцевими бенефіціарами яких є Ігор Коломойського та Геннадій Боголюбов, почали оскаржувати рішення держави про вилучення у них акцій "Укрнафти" та "Укртатнафти".
Нагадаємо, 7 листопада підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих до повномасштабного російського забезпечували домінування групи "Приват" на паливному ринку були націоналізовані. Разом з нафтопереробним заводом та нафтовидобувними потужностями "приватівці" втратили й 500 АЗС "Укрнафти", або третину своїх АЗС.
У середині листопада "Укрнафта" отримала нового керівника та відновила роботу підприємства після передачі активів компанії у державну власність, що тривало під наглядом силовиків.