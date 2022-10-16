У центрі Донецька пролунав вибух у будівлі мерії (ФОТО, ВІДЕО)

У неділю зранку, 16 жовтня, у тимчасово окупованому Донецьку стався вибух в міській адміністрації.

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Про це повідомили російські ЗМІ та місцеві пабліки, публікуючи фото та відео з місця подій.

Удар, про який українська сторона поки що не повідомляла, прийшовся на західну частину будівлі.

"В тимчасово окупованому Донецьку бавовна і пожежа в будівлі місцевої адміністрації. Ось до чого доводить "куріння біля балонів з газом", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Стратком ЗСУ".

Зазначається, що це самий центр Донецька, неподалік розташована Донбас Арена.