У центрі Києва пролунали вибухи: що відомо

Вранці 10 жовтня у центрі столиці під час повітряної тривоги пролунали щонайменше 2 вибухи.

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"Кілька вибухів у Шевченківському районі – в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - повідомив мер Києва Віталій Кличко

За словами очевидців, на місці ударів піднімаються два стовпи диму.

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ЗМІ пишуть, що одна з ракет у Києві впала в районі пам'ятника Грушевському на вул. Володимирській. Працюють рятувальники

"Є травмовані та загиблі внаслідок кільокох влучань у Києві різних місцях. Інформація уточнюється", - повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага.