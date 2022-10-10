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- Війна Війна
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У центрі Києва пролунали вибухи: що відомо
Вранці 10 жовтня у центрі столиці під час повітряної тривоги пролунали щонайменше 2 вибухи.
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"Кілька вибухів у Шевченківському районі – в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - повідомив мер Києва Віталій Кличко
За словами очевидців, на місці ударів піднімаються два стовпи диму.
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"Є травмовані та загиблі внаслідок кільокох влучань у Києві різних місцях. Інформація уточнюється", - повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага.