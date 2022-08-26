У центрі Львова обвалився житловий будинок

В ніч на п’ятницю 26 серпня, близько 01:30, у центрі Львова на проспекті Свободи, 23 частково обвалився триповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому знаходились люди.

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Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.

Зазначається, що сталось руйнування трьох квартир: одна квартира зруйнована повністю, дві - частково.

Також відбулось повне руйнування 2-х нежитлових приміщень, загальною площею 80 кв.м.

Повідомляється, що всього було евакуйовано 12 людей, з них 4-х річна дитина.

Після проведення рятувальної операції та пошуку людей під завалами за допомогою собаки потерпілих не виявили.

Рятувальна операція тривала до 5 ранку.

Про причини руйнування будівлі рятувальники не повідомляють.