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У центрі Львова обвалився житловий будинок
В ніч на п’ятницю 26 серпня, близько 01:30, у центрі Львова на проспекті Свободи, 23 частково обвалився триповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому знаходились люди.
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Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.
Зазначається, що сталось руйнування трьох квартир: одна квартира зруйнована повністю, дві - частково.
Також відбулось повне руйнування 2-х нежитлових приміщень, загальною площею 80 кв.м.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Повідомляється, що всього було евакуйовано 12 людей, з них 4-х річна дитина.
Після проведення рятувальної операції та пошуку людей під завалами за допомогою собаки потерпілих не виявили.
Рятувальна операція тривала до 5 ранку.
Про причини руйнування будівлі рятувальники не повідомляють.