У центрі Мелітополя підірвали автомобіль окупантів (ФОТО)

У центрі Мелітополя Запорізької області, який наразі перебуває під контролем російських окупантів, в п'ятницю, 23 грудня, пролунав гучний вибух. Про це повідомив мер Іван Федоров.

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З'ясувалося, що підірвалася машина російських загарбників.

"Горить, палає автівка на центральному проспекті Мелітополя. А у рашистських посіпак підгорає від страху опинитися наступним. Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється!", — написав мер в Telegram.

Російські пропагандистські ЗМІ також інформують про підрив авто окупантів. За їхніми даними, унаслідок вибуху автомобіля "Рено Дастер" поранено двох людей.

Достовірна інформація наразі уточнюється.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Мелітополі вибухнуло авто біля відділення російської ФСБ, яка розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Євгена Балицького. Крім того, на початку листопада в місті внаслідок вибухів було зруйновано частину будівлі заводу, де розміщувався штаб окупантів.