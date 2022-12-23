У центрі Парижа чоловік почав стріляти по перехожих: двоє загиблих

У п’ятницю, 23 грудня, стрілець убив двох людей і поранив ще чотирьох під час збройного нападу біля курдського культурного центру в Парижі.

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Про це повідомляє Reuters.

Кілька пострілів пролунали на вулиці Рю д'Енг'єн, вулиці з невеликими магазинами та кафе в 10-му окрузі столиці Франції, що посіяло паніку.

Озброєна поліція оточила місце події, також туди направили кілька машин швидкої допомоги.

Фото: Reuters

"Стався напад з вогнепальної зброї. Дякуємо силам безпеки за швидкі дії. Думки про постраждалих і тих, хто був свідком цієї драми", — написав у Twitter заступник мера Парижа Еммануель Грегуар.

Прокуратура Парижа повідомила, що розпочала розслідування за фактом вбивства та насильства при обтяжуючих обставинах.

Фото: Reuters

69-річний чоловік затриманий і перебуває під вартою, додали в прокуратурі.

Наразі мотиви нападника невідомі.

Один із свідків розповів французькому інформаційному агентству AFP, що було зроблено сім або вісім пострілів. Другий свідок, розмовляючи з BFM TV, сказав, що підозрюваний просто мовчки відкрив вогонь.

Нагадаємо, нещодавно у Дрездені чоловік вчинив стрілянину та захопив заручників