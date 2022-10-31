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Війна Війна
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Події
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У Черкаській області окупанти ударили по об’єкту критичної інфраструктури

У Черкаській області окупанти ударили по об’єкту критичної інфраструктури

Окупанти 31 жовтня ударили по об’єкту критичної інфраструктури Черкащини, частина області без світла.

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Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області знеструмлено", - зазначив він.

Він додав, що аварійні служби працюють на місці.

нагадаємо, окупанти 31 жовтня обстріляли Харків, є "прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури.