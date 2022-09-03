У Чернігові на вуличній виставці боєприпасів спрацював гранатомет: поранено четверо дітей та четверо дорослих

Четверо дітей та четверо дорослих постраждали вдень 3 вересня внаслідок спрацювання ручного протитанкового гранатомету під час виставки боєприпасів у історичному центрі Чернігова.

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Як повідомляє у Telegram-каналі Чернігівська міськрада, жодних офіційних дозволів на проведення цього заходу вона не надавала, а також не отримувала повідомлень про його проведення.

"Біля художнього обласного музею імені Галагана, на Валу, сталася надзвичайна подія. Під час заходу, де була представлена виставка боєприпасів, один із них здетонував, попередньо це був протитанковий снаряд, який влучив у дах одного із приватних будинків, новобудову, в цьому мікрорайоні", - йдеться у повідомленні.

За даними мерії, трьох дітей та двох дорослих оглянули медики, надавши всю необхідну допомогу. Далі за їх станом здоров’я вони стежитимуть амбулаторно. Ще одна дитина, дворічний хлопчик, госпіталізований в тяжкому стані.

В свою чергу начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі зазначив, що обставини події наразі з’ясовуються, і пообіцяв, що винні будуть покарані.

Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Чернігівська міськрада

"Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала... Наразі триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі. Винні будуть покарані", - написав він.

Натомість, як повідомляє "Суспільне" в посиланням на речницю поліції області Наталію Слабеняк, справу про цю подію буде розслідувати Державне бюро розслідувань. Наразі силові органи чи прокуратура офіційно про неї не повідомляли.

Водночас мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив на своїй Facebook-сторінці, що поранення внаслідок інциденту отримали четверо дітей та четверо дорослих.

"Одна дитина в лікарні у тяжкому стані. Всі інші після амбулаторного огляду перебувають вдома. Сподіваюся на швидке одужання постраждалих, а їхнім рідним - терпіння і сил. Закликаю слідство якнайшвидше встановити і притягнути винних до відповідальності. Як і те, хто дозволив проведення такої виставки", - додав він.