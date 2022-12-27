У Чернівцях демонтували бюст Пушкіна з будівлі драмтеатру (ФОТО)

З фасаду Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської за допомогою автовишки зняли гіпсове погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада, чиїм комунальним підприємством є цей заклад культури.

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Як пояснив директор театру Іван Бутняк, на дозвіл демонтувати бюст чекали кілька місяців: оскільки будівля є пам’яткою архітектури національного значення, його мало надати Міністерство культури та інформаційної політики.

За словами керівника театру, бюст Пушкіна зберігатимуть як артефакт у складському приміщенні театру, поруч із бюстом Йосипа Сталіна. При цьому театр планує замінити демонтоване погруддя новим.

"Уже незабаром на сторінці театру у Facebook з’явиться анкета, за допомогою якої чернівчани визначать, чиє погруддя займе місце російського поета. Серед варіантів – Юрій Федькович, Леся Українка та інші відомі особистості", - вказують в облраді.

Фото: Чернівецька обласна рада Фото: Чернівецька обласна рада Фото: Чернівецька обласна рада Фото: Чернівецька обласна рада Фото: Чернівецька обласна рада Фото: Чернівецька обласна рада Фото: Чернівецька обласна рада

Нагадаємо, що напередодні депутати Харківської обласної ради ухвалили рішення про перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна на Харківський академічний драматичний театр.

Крім того, в самих Чернівцях 23 грудня було демонтовано та розпилено пам'ятник Пушкіну. Додамо, що 16 грудня було демонтовано історичний пам'ятник Пушкіну в Дніпрі, у листопаді пам'ятник поету знесли у Житомирі, а також у згаданому Харкові. Ще в травні пам'ятник Пушкіну було демонтовано у Миколаєві, а наприкінці квітня - у Чернігові.