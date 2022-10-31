Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

У Чернівецькій області через обстріли пошкоджена критична інфраструктура

У Чернівецькій області через обстріли пошкоджена критична інфраструктура

Окупанти 31 жовтня обстріляли Чернівецьку область, пошкоджена критична інфраструктура.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк.

"В Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу рашистів", - додав він.

Очільник області закликав мешканців в жодному разі не фотографувати місця вибухів.

Нагадаємо, 31 жовтня Росія знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксовані влучання у КиєвіХарковіЗапоріжжіЧеркаській та Кіровоградській областях. Через обстріли в Україні вводять екстрені відключенн світла.