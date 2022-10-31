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- Війна Війна
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- Події
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У Чернівецькій області через обстріли пошкоджена критична інфраструктура
Окупанти 31 жовтня обстріляли Чернівецьку область, пошкоджена критична інфраструктура.
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Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк.
"В Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу рашистів", - додав він.
Очільник області закликав мешканців в жодному разі не фотографувати місця вибухів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 31 жовтня Росія знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксовані влучання у Києві, Харкові, Запоріжжі, Черкаській та Кіровоградській областях. Через обстріли в Україні вводять екстрені відключенн світла.