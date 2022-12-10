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У Чорнобаївці виявили масовий мор птахів – наслідок російської агресії
Херсонська обласна прокуратура розслідує масовий мор птахів в смт Чорнобаївка Херсонської області, що виник внаслідок російської агресії. Про це 10 грудня повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
Слідчі з'ясували, що у березні 2022 року російські війська здійснили масований обстріл, внаслідок атаки без електропостачання залишилася одна з найбільших та найсучасніших місцевих птахофабрик. До 24 лютого підприємство налічувало понад 4 млн птахів.
"Через окупацію підприємство не мало можливості годувати птахів та підтримувати санітарний режим, у результаті чого загинула переважна більшість курей", — підкреслили в генпрокуратурі.
Правоохоронці провели на підприємстві слідчі дії, адже через ситуацію, що склалася, могло відбутися бактеріальне зараження значної території.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В результаті на території птахофабрики виявлено місце захоронення загиблої птиці — котлован глибиною близько 3 м площею 1880 м кв. Частина загиблих курей знаходиться у пташниках.
"Під час огляду відібрано зразки для з’ясування впливу цієї події на навколишнє природнє середовище. Наразі прокуратурою ініційовано проведення необхідних досліджень. Досудове розслідування триває", — додали в генпрокуратурі.
Нагадаємо, за останніми оцінками, шкода довкіллю України від російської агресії оцінюється у понад 37 мільярдів євро. На цьому наголосив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Євгеній Федоренко під час Форуму співробітництва в галузі безпеки країн-учасниць ОБСЄ.
Безпосередня шкода, нанесена клімату війною РФ проти України, оцінюється в щонайменше 31 мільйон тонн викидів парникових газів.