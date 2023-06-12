У Чорному морі фіксують некеровані вибухи боєприпасів: громадян закликають нічого не діставати з води

Прикордонники фіксують некеровані вибухи боєприпасів, які винесло в Чорне море після підриву окупантами Каховської ГЕС. Українців закликають нічого не діставати з води самостійно.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Наші прикордонні наряди вже неодноразово виявляли міни на узбережжі, тому як і інші державні органи зроблю заклик до громадян - не намагатися діставати ці речі з води самостійно, особливо вибухонебезпечні, а повідомляйте піротехніків, для того, щоб вони їх знищували. Бо також ми фіксуємо і некеровані вибухи, які відбуваються у воді через те, що вибухонебезпечні предмети детонують самі, зіштовхуючись з іншими предметами", - зазначив він.

За його словами, ситуація залишається складною, адже вода змила велику кількість різних речей. У море виносить не тільки побутові предмети, а й дерева, цілі шматки суші, будинки.

Він також додав, що окупанти не проводять евакуацію на лівому березі Херсонської області після підриву Каховської ГЕС, натомість вони використовують фотографії української сторони і видають їх за свою роботу.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

За інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, станом на 11 червня з Каховського водосховища витекло 14 куб. км води, тобто 70% від його об'єму. Рівень води у водосховищі в районі Нікополя становить 9,35 м.

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