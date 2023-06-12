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У Чорному морі фіксують некеровані вибухи боєприпасів: громадян закликають нічого не діставати з води
Прикордонники фіксують некеровані вибухи боєприпасів, які винесло в Чорне море після підриву окупантами Каховської ГЕС. Українців закликають нічого не діставати з води самостійно.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Наші прикордонні наряди вже неодноразово виявляли міни на узбережжі, тому як і інші державні органи зроблю заклик до громадян - не намагатися діставати ці речі з води самостійно, особливо вибухонебезпечні, а повідомляйте піротехніків, для того, щоб вони їх знищували. Бо також ми фіксуємо і некеровані вибухи, які відбуваються у воді через те, що вибухонебезпечні предмети детонують самі, зіштовхуючись з іншими предметами", - зазначив він.
За його словами, ситуація залишається складною, адже вода змила велику кількість різних речей. У море виносить не тільки побутові предмети, а й дерева, цілі шматки суші, будинки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він також додав, що окупанти не проводять евакуацію на лівому березі Херсонської області після підриву Каховської ГЕС, натомість вони використовують фотографії української сторони і видають їх за свою роботу.
Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.
За інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, станом на 11 червня з Каховського водосховища витекло 14 куб. км води, тобто 70% від його об'єму. Рівень води у водосховищі в районі Нікополя становить 9,35 м.
Джерело фото: ua.depositphotos.com