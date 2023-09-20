У Чорному морі стався вибух на вантажному судні через зіткнення з міною

У Чорному морі на відстані близько 40 км від берега Румунії стався вибух на вантажному судні Seama, ймовірно, через зіткнення з міною. Екіпаж вдалося врятувати.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву румунської влади.

Зазначається, що румунське морське рятувальне агентство MRCC повідомило, що 12 членів екіпажу зареєстрованого в Того судна Seama були евакуйовані та доставлені для надання медичної допомоги в порт Суліна біля кордону з Україною після вибуху приблизно в 40 кілометрах (25 милях) від берега.

За попередньою інформацією, вибух стався в машинному відділенні судна.

Екіпаж заявив, що, на їхню думку, судно натрапило на міну.

Однак румунська влада заявила, що поки встановлює причину вибуху.

Зауважимо, це не перший випадок, коли морські міни, якими російські окупанти наповнили Чорне море, дістаються до берегів Румунії. Так, вранці 14 серпня поблизу курортного міста Костінешті у Румунії вибухнула морська міна

Судноплавство у Чорному морі: мінна небезпека та загроза обстрілів з боку РФ

Нещодавно в Україні відкрили тимчасові маршрути для цивільних суден через Чорне море, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації. Цими маршрутами, в першу чергу, користуватимуться судна, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня 2023 року перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до та з портів Одеси. Першим був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу. Другим судном, яке вийшло з порту Одеси після виходу Росії з "зернової угоди", став Primus.

Також з портів Одеси та "Південний" вийшли судна Primus, Anna Tereza та Ocean Courtesy із продукцією українських металургів, які було заблоковано в українських портах із 24 лютого 2022 року.