У деокупованих районах трапилася низка фатальних підривів людей на мінах: на Миколаївщині загинули відразу троє

Ціла низка випадків загибелі людей при підриві на вибухових предметах сталася на деокупованих територіях України 22 березня. Зокрема, як повідомив начальник Головного управління поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет, неподалік Снігурівки так загинулі відразу три мешканці Горохівської громади.

"Жахлива трагедія сталася сьогодні на Снігурівщині. Залишена орківська протитанкова міна забрала життя трьох чоловіків - 60, 29 та 19 років. Мешканці села Садове поїхали полем до лісосмуги збирати дрова, і в якусь мить автівка вибухнула. Всі троє одразу загинули", - написав він у своєму Telegram-каналі.

В свою чергу, Херсонська обласна військова адміністрація вдень повідомила, що на російській вибухівці поблизу села Червоне Новоолександрівської громади підірвався мирний житель.

"Під час виконання польових робіт на вибухівку, залишену армією РФ, натрапив 65-річний чоловік. Через тяжкі травми він загинув на місці", - йшлося у повідомленні.

Пізніше в ОВА повідомили, що у лісосмузі поблизу селища Велика Олександрівка на російській міні підірвався інший чоловік: 48-річний постраждалий залишився живий, але втратив частину ноги. Травмованого шпиталізували.

Окрім цього, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в одному з сіл Ізюмського району, що мають назву Іванівка, 50-річний чоловік підірвався у полі на касетному снаряді і від отриманих травм загинув на місці.

Про підрив у середу на протипіхотній міні 63-річної жінки в місті Святогірськ Донецької області повідомило місцеве облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Постраждалу працівниками швидкої медичної допомоги було доставлено до медичного у Словʼянську.

Зазначимо, що Міністерство економіки нещодавно вказувало, що зважаючи на масштаби мінного забруднення територій України, вона потребує створення механізму координації міжнародних зусиль з розмінування за прикладом координації військової допомоги в форматі "Рамштайн".