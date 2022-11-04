У деокупованому Високопіллі знайшли тіла розстріляних цивільних

У деокупованому селищі Високопілля на півночі Херсонської області поліцейські та прокурори 4 листопада виявили три тіла зі слідами насильницької смерті. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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За попередньою версією слідства, під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли трьох цивільних осіб і закопали поблизу приватних домоволодінь.

Тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи. Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину.

Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, що Високопілля було звільнене українською армією на початку вересня. Нещодавно президент Володимир Зеленський утворив там військову адміністрацію, призначивши її начальницею діючу голову громади Ганну Шостак-Кучмяк.