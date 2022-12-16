У Дніпрі демонтували бюст Пушкіна (ФОТО)

У Дніпрі 16 грудня провели черговий демонтаж пам’ятників в рамках дерусифікації та позбавлення міста символів радянської влади, а також символів, пов’язаних з культурою та історією Росії.

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Як повідомляє пресслужба міської ради, було демонтувано пам’ятники поету Олександру Пушкіну (1799-1837) та радянському партизану-піонеру Володі Дубініну (1927-1942).

"На черзі — пам'ятники Максиму Горькому, Валерію Чкалову, Олександру Матросову, Юхиму Пушкіну. Загалом близько десяти пам’ятників буде демонтовано. Усі вони зберігатимуться на одному з комунальних підприємств. Їхню долю у подальшому вирішуватимемо колегіально із залученням до цього процесу спеціалістів", — прокоментував заступник міського голови Михайло Лисенко.

Пам'ятник Пушкіну в Дніпрі було відкрито у вигляді бронзового бюсту на гранітному постаменті в жовтні 1901 року. Він розташовувався на розі проспекту Пушкіна та вулиці Надії Алексєєнко (колишня Чичеріна). У 2010 році він був визнаний пам'яткою монументального мистецтва місцевого значення.

Демонтаж бюста Пушкіна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Пушкіна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Пушкіна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Пушкіна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Пушкіна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Пушкіна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Пушкіна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Пушкіна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада

В свою чергу, бюст Володі Дубініна було встановлено при вході до парку, названого на його честь, який розташований між проспектом Гагаріна та вулицею Високовольтною. Бюст було встановлено у 1967 році на честь 40-річчя з дня народження партизана.

Демонтаж бюста Володі Дубініна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Володі Дубініна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Володі Дубініна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Володі Дубініна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Володі Дубініна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Володі Дубініна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Володі Дубініна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Володі Дубініна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Володі Дубініна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Володі Дубініна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Володі Дубініна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Володі Дубініна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада Демонтаж бюста Володі Дубініна в Дніпрі. Фото: Дніпровська міськрада

Нагадаємо також, що у листопаді пам'ятник Пушкіну демонтували у Житомирі, а також у Харкові. Ще в травні пам'ятник Пушкіну було демонтовано у Миколаєві, а наприкінці квітня - у Чернігові. Усі вони, окрім миколаївського, також були історичними пам'ятками, встановленими ще за часів Російської імперії у 1899-1905 роках.