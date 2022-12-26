У Дніпрі демонтували пам'ятники Горькому та Чкалову (ФОТО)

У Дніпрі 26 грудня демонтували пам'ятники письменнику Максиму Горькому та льотчику Валерію Чкалову. Як зазначає комунальний телеканал "Дніпро TV", це відбулося згідно з рішенням виконавчого комітету міськради від 6 грудня.

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Вказано, зокрема, що спочатку комунальні служби провели комісійне обстеження памʼятника Горькому і його постаменту, визначивши необхідність зрізати заставні кріплення, аби безперешкодно підняти фігуру.

Зрештою комунальники зняли цей пам'ятник, а також пам'ятник Чкалову з постаментів за допомогою спецтехніки й відвезли на територію одного з комунальних підприємств під відповідальне зберігання.

Їхня подальша доля буде вирішуватися фахівцями мерії. Постаменти ж, як зазначає канал, "поки що не чіпали". Також навіть комунальному ЗМІ наразі невідомо, що буде розміщено на місцях демонтованих памʼятників.

Фото: Суспільне Дніпро Фото: Суспільне Дніпро Фото: Дніпро TV Фото: Дніпро TV Фото: Дніпро TV Фото: Дніпро TV Фото: Дніпро TV Фото: Дніпро TV Фото: Дніпро TV Фото: Дніпро TV Фото: Дніпро TV

Нагадаємо, що згідно зазначеного рішення від 6 грудня, перевезти на територію КП "Зооконтроль" мають біля десятка дніпровських монументів радянського періоду, а також пов’язаних з культурою та історією Росії.

Так, 16 грудня з цього переліку було знесено пам’ятники російському поету Олександру Пушкіну (1799-1837) та радянському партизану-піонеру Володі Дубініну (1927-1942).