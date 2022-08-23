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- Війна Війна
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У Дніпрі пролунали вибухи: що відомо
У вівторок, 23 серпня, у Дніпрі пролунали вибухи, а уламки збитих ППО ракет впали на приватні будинки.
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Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
"Залишайтеся в укриттях. Вже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки. Деталі пізніше. Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації", - зазначив Філатов.
Раніше "Суспільне" повідомило, що в Дніпрі пролунали звуки, подібні до вибухів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, у місті та області оголошена повітряна тривога.