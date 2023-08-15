У Дніпрі російська ракета влучила у підприємство: є постраждалі

Вночі 15 серпня армія країни-агресора РФ завдала чергового масштабного ракетного удару по Україні. У Дніпрі російська ракета влучила у підприємство, виникла пожежа, постраждали дві людини.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, російські терористи вчинили черговий злочин.

"О 4.20 окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа", - зазначив він.

Він додав, що внаслідок російської агресії поранені 2 людини.

"59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості", - підкреслив Лисак.

Він уточнив, що пожежа загалом охопила понад 800 кв м. Її локалізували.

"Велика вдячність й оборонцям неба. Під час ранкової масованої атаки захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет Х-101/555", - повідомив Лисак.

Нагадаємо, російські війська увечері 28 липня завдали удару по багатоповерхівці в Дніпрі, внаслідок чого постраждало дев'ять осіб.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що також внаслідок удару було уражено будівлю управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області, що на вулиці Святослава Хороброго, 23.

Також вранці 12 серпня російські окупаційні війська нанесли ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області.