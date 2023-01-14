У Дніпрі росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці

Окупаційні війська Російської Федерації завдали ракетного удару по Дніпру, повідомив 14 січня заступник Кзкерівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Ціллю ворога стала багатоповерхівка. Деталі щодо постраждалих та руйнувань уточнюються.

"Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. Чудово знаю будинок в який прилетіло у Дніпрі, народився і проживав поруч. Знаю людей з цього району. Привітні і доброзичливі!", - написав Тимошенко в своєму Telegram-каналі.

Він додав, що ДСНС і всі міські служби прибули на місце.

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