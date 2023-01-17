У Дніпрі тривають пошуки ще 25 мешканців зруйнованого російською ракетою будинку (ФОТО)

Уламки зруйнованого російською ракетою багатоповерхового житлового будинку у Дніпрі розібрали вже на 90%, тривають пошуки ще 25 мешканців.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі. На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку… 25 мешканців будинку розшукуються", - зазначив він.

За його словами, кількість поранених зросла до 79, серед них 16 дітей. У лікарнях знаходяться 28 постраждалих, 10 з них - важкі.

Станом на ранок 17 січня 40 осіб загинули, врятовані - 39.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд багатоквартирного будинку.