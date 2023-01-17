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У Дніпрі тривають пошуки ще 25 мешканців зруйнованого російською ракетою будинку (ФОТО)

У Дніпрі тривають пошуки ще 25 мешканців зруйнованого російською ракетою будинку (ФОТО)

Уламки зруйнованого російською ракетою багатоповерхового житлового будинку у Дніпрі розібрали вже на 90%, тривають пошуки ще 25 мешканців.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі. На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку… 25 мешканців будинку розшукуються", - зазначив він.

За його словами, кількість поранених зросла до 79, серед них 16 дітей. У лікарнях знаходяться 28 постраждалих, 10 з них - важкі.

Станом на ранок 17 січня 40 осіб загинули, врятовані - 39.

Фото 2 — У Дніпрі тривають пошуки ще 25 мешканців зруйнованого російською ракетою будинку (ФОТО)
Фото 3 — У Дніпрі тривають пошуки ще 25 мешканців зруйнованого російською ракетою будинку (ФОТО)
Фото 4 — У Дніпрі тривають пошуки ще 25 мешканців зруйнованого російською ракетою будинку (ФОТО)
Фото 5 — У Дніпрі тривають пошуки ще 25 мешканців зруйнованого російською ракетою будинку (ФОТО)
Фото 6 — У Дніпрі тривають пошуки ще 25 мешканців зруйнованого російською ракетою будинку (ФОТО)
Фото 7 — У Дніпрі тривають пошуки ще 25 мешканців зруйнованого російською ракетою будинку (ФОТО)
Фото 8 — У Дніпрі тривають пошуки ще 25 мешканців зруйнованого російською ракетою будинку (ФОТО)
Фото 9 — У Дніпрі тривають пошуки ще 25 мешканців зруйнованого російською ракетою будинку (ФОТО)
Фото 10 — У Дніпрі тривають пошуки ще 25 мешканців зруйнованого російською ракетою будинку (ФОТО)

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд багатоквартирного будинку. 

Автор:
Ніна Комащенко