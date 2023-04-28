У Дніпрі внаслідок ракетного удару загинула жінка та дитина

28 квітня країна-агресор Росія завдала ракетного удару по Україні. У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Високоточниє" під@раси знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинула молода жінка та дитина. Більше без коментарів", - зазначив він.

"Рано вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Військові з повітряного командування «Схід» збили 7 крилатих ракет. Проте є негативні наслідки", - повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

За його словами у Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали.

58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

У Дніпрі також зруйновано й будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа. Її вже загасили.

"Й досі вогнеборці працюють на іншому об’єкті, який понівечено через ворожу атаку. Горить будівельна база. Полум’я охопило 400 кв метрів. На цю хвилину його вдалося локалізувати", - зазначив Лисак.

За словами очільника області, постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу, від пережитого оговтуватиметься вдома.

Крім того, вночі агресор обстріляв з артилерії Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються.

Зауважимо, 28 квітня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Небезпека тривала понад дві години.

В соціальних мережах повідомляли, що було здійснено пуски ракет Х-101/555 з кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Одна з ворожих ракет влучила у багатоповерхівку в Умані Черкаської області.

Також ворог запустив 11 крилатих ракет по Києву. Система протиповітряної оборони ліквідувала всі повітряні цілі.