У Дніпрі внаслідок російської атаки дронами згорів склад "Нової пошти" (ФОТО)

Підприємством у Дніпрі, яке отримало руйнування внаслідок атаки російської армії безпілотниками-камікадзе у ніч на 9 листопада, виявився один зі складів "Нової пошти". Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії.

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Зазначається, що приміщення зазнало значних пошкоджень: обладнання та майже всі посилки, які знаходились у приміщенні, знищені. "Нова пошта" обіцяє незабаром зв’язатися з кожним клієнтом, чия посилка згоріла, аби надати інформацію про компенсацію. Посилки, що вціліли, там обіцяють доставити вчасно.

"На жаль, чотири співробітники отримали серйозні травми й наразі перебувають у лікарні. Усі клопоти, турботу та витрати щодо лікування та реабілітації наших колег – взяли під свій контроль. Дякуємо лікарям, рятувальникам та іншим службам за швидку реакцію та допомогу", - додають у НП.

Те, що поштовий термінал у Дніпрі було знищено із застосуванням іранських безпілотників Shahed, підтвердив у Facebook і мер міста Борис Філатов.

У свою чергу, як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, повідомлення про вибухи на території складських приміщень у Самарському районі міста надійшли до служби порятунку о 0:42. До місця події було направлено рятувальників у складі семи чергових відділень.

Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Фото: Нова пошта Фото: Нова пошта Фото: Нова пошта Фото: Нова пошта

По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів встановлено, що на території складів горить одноповерхова будівля. Надзвичайники приступили до пошуку постраждалих та ліквідації пожежі, площа якої склала 3 тисячі квадратних метрів.

Займання було локалізовано о 2:29, а ліквідовано о 3:07. ДСНС залучала до ліквідації наслідків 39 чоловік особового складу та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Рятувальники також кажуть, що внаслідок події постраждало чотири людини. Всі вони були госпіталізовані працівниками екстреної медичної допомоги до лікувальних закладів міста.