У Дніпрі ворожий дрон пошкодив адмінбудівлю

Окупаційні російські війська не полишають Дніпропетровщину у спокої. Вночі 3 травня ворог випустив по області іранські дрони-камікадзе. Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджена адмінбудівля.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, вночi оборонці неба з повітряного командування "Схiд" збили над Днiпропетровщиною 7 дронів.

"Але один Shahed-136 все ж дiстався цiлi. У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля", - зазначив Лисак.

Він додав, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа, яку вже загасили.

Як повідомив очільник області, мешканці мiста не постраждали.

Наразі на мiсцi влучення ворожого дрона ще працюють рятувальники. Наслiдки атаки уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня Київ зазнав чергового повітряного нападу з боку країни-агресора РФ. Сили ППО виявили та знищили всі дрони-камікадзе, якими загарбники намагалися атакувати столицю.