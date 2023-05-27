У Дніпрі завершили розбір завалів після ракетного удару РФ

У суботу, 27 травня, вранці завершено пошуково-рятувальні роботи на місці удару російської ракети по медзакладу у Дніпрі. Досі невідома доля трьох людей.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено", – йдеться в повідомленні.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент "прильоту".

"Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти", - зазначив Лисак.

Він додав, що внаслідок ворожої атаки 2 людини загинуло, постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро - важкі.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 травня, по Дніпру противник завдав ракетного удару двічі. Спершу використав сім ракет із С-300/С-400. Удруге - вдарив по медичному закладу, використавши "Іскандер".

Сьогодні у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими.

Нагадаємо, російські війська зранку 26 травня атакували Дніпро. Загарбники ракетою поцілили в медичний заклад.