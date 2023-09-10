У Донецькій області через обстріл загинули двоє волонтерів з Іспанії та Канади

Двоє іноземних волонтерів гуманітарної організації Road to Relief загинули і двоє були поранені 9 вересня в результаті російського обстрілу в Донецькій області, свідчить повідомлення на її Instagram-сторінці.

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Зазначається, що група з чотирьох волонтерів виїхала зі Слов'янська у бік Бахмута, щоб оцінити потреби мирних жителів села Іванівське Бахмутського району, які страждають від перестрілок.

"По дорозі, проїжджаючи через Часів Яр, їхня машина зазнала атаки з боку російських військ. У результаті прямого влучення машина перекинулася і спалахнула", - йдеться в повідомленні.

У машині перебували медик з Німеччини Рубен Мавік та волонтери Йохан Матіас Тюр зі Швеції, Ентоні "Тонко" Ігнат з Канади, а також керівниця організації Емма Ігуаль з Іспанії.

"Рубен і Йохан зазнали тяжких осколкових поранень і опіків, але зараз їхній стан стабільний. Вони знаходяться в різних лікарнях далеко від місця події. Було підтверджено, що Тонко мертвий, і його тіло було знайдено, а поточний статус Емми досі невідомий", - зазначали у Road to Relief.

Фото: Road to Relief

Як було зазначено, організація збирає всю необхідну інформацію, співпрацюючи як з військовими, так і з поліцією для вирішення всіх питань, що "викликають занепокоєння".

У той же час, як передає Reuters, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, який перебуває в Індії, де в неділю триває третя сесія саміту "Великої двадцятки", повідомив, що в результаті обстрілу в Україні співробітниця гуманітарної організації з Іспанії загинула.

"На жаль, я можу підтвердити, що ракета потрапила в автомобіль, в якому їхала ця іспанська співробітниця, що працювала в гуманітарній неурядовій організації в Україні. Ми маємо усне підтвердження її смерті", - заявив Альбарес журналістам, хоча й не назвав ім'я загиблої.

Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, неподалік Іванівського окупанти потрапили з протитанкового ракетного комплексу в цивільний автомобіль. Ворожий снаряд потрапив у лобове скло, від чого машина перекинулася і спалахнула. Чоловік та жінка загинули, ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження.

Крім цього, повідомляється про загибель у регіоні 9 вересня ще однієї людини - мешканця села Шахтарське Волноваського району. Повідомляється, що у момент атаки сімейна пара косила траву на городі. Почувши вибухи, 64-річна жінка одразу впала на землю, що врятувало їй життя, а 67-річний чоловік не встиг пригнутися і від поранень загинув на місці.

За кілька годин до цього російські війська обстріляли, ймовірно, з артилерії селище Нью-Йорк Торецької громади, внаслідок чого зазнала осколкового поранення 66-річна жінка, яка працювала на присадибній ділянці.

Також напередодні росіяни обстріляли селище Зарічне Лиманської громади та село Катеринівка Мар'їнської громади. В результаті мінно-вибухові травми отримали 55-річна жінка та 34-річний чоловік, який перебував удома.