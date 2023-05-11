У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів загинуло троє людей

Російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. Так, 10 травня ворог обстріляв низку населених пунктів, внаслідок чого троє людей загинули і ще двоє дістали поранення.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зокрема, напередодні росіяни обстріляли відносно віддалену від фронту Олександрівську громаду, внаслідок чого там двоє людей дістали поранення, а також пошкоджено будівлю колишнього сільгосппідприємства.

На Донецькому напрямку 5 разів під обстріли потрапляла Курахівська громада, інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.

На Горлівському напрямку у Костянтинівці внаслідок обстрілів поранено одну людину, пошкоджено кінотеатр, інфраструктурний об'єкт та приватний будинок. Ще по 7 будинків пошкоджено у Часовоярській громаді та у Торецькій.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 8 будинків у Званівці, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

"Всього за добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили ще 2", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, 9 травня ворог обстріляв низку населених пунктів Донеччини, внаслідок чого одна людина загинула та ще одна дістала поранення.