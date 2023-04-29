У Донецькій ОВА показали стан зруйнованого через бойові дії вокзалу Святогірська (ФОТО)

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко опублікував фото зруйнованого внаслідок бойових дії вокзалу станції Святогірськ, розташованої приблизно за 4 км від однойменного курортного міста.

"На цих кадрах — залізнична станція Святогірськ, точніше те, що від неї залишилося після російської окупації. Ще півтора роки тому тут зупинявся поїзд, що йшов по одному з найдовших маршрутів в Україні, долаючи 1476 км від Бахмута до Львова. Бахмут сьогодні зруйнований вщент — так само і Святогірський вокзал", - прокоментував він.

За словами керівника регіону, допоки неподалік тривають активні бойові дії, зарано казати, коли до Святогірська зможе бути відновлений хоча б рух приміських поїздів.

"Вокзал, який працював ще з 1911 року, перетворився на станцію-привид. Російська орда нищить усе, до чого здатна дотягнутися, — краде у місцевих жителів навіть такі звичні речі, як залізничне сполучення. Але все, що вкрали росіяни, неодмінно повернуть Збройні сили України! Переможемо!" - написав Кириленко.

Станція Святогірськ (раніше, як і місто поряд, називалася Слов'яногірськ) розташована у селищі Соснове Лиманської громади на магістральній лінії, що сполучала Харків, Ізюм та велику вузлову станцію Лиман (Красний Лиман). Від неї з боку Лимана відгалужується лінія на Куп'янськ і далі в Росію.

За офіційними даними, бойові дії в Святогірську велися з 25 травня по 12 вересня, а в самому Сосновому - з 1 червня по 14 вересня 2022 року. Судячи з фото, в результаті цього східна частина будівлі вокзалу зі стороні колій виявилася вщент зруйнованою. На станції також залишився стояти вантажний поїзд з декількох десятків вагонів, кілька з яких також зруйновані снарядами.