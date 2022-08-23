У Донецьку "прилетіло" в "адміністрацію" ватажка "ДНР" Пушиліна

В окупованому Донецьку зафіксовано пряме влучання в "адміністрацію" маріонетки Кремля і ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна

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Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Вказано, що в будівлі почалася пожежа.

"Снаряди влучили у фасад, також постраждало праве крило і верхній поверх", - повідомляють пропагандисти.

Зазначається, що "прилетіло" від до шести снарядів.

ЗМІ пишуть, що сам Пушилін не постраждав.

Повідомляють також, що дісталося й будівлі так званого "МВС "ДНР".