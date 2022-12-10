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У Дрездені чоловік вчинив стрілянину та захопив заручників
Поліція евакуювала торговий центр у центрі міста Дрезден на сході Німеччини в вранці 10 грудня через повідомлення про озброєного чоловіка, який захопив заручників.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Як повідомляється, у Дрездені озброєний чоловік вчинив стрілянину на радіостанції Radio Dresden.
Співробітники станції змогли сховатися від злочинця і після стрілянини той подався до торгового центру Altmarktgalerie.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Чоловік сховався в аптеці та взяв людей у заручники.
Крім того, також з'явилася інформація, що чоловік убив жінку.
Пізніше поліція підтвердила, що в квартирі знайшли тіло 62-річної жінки, яка є матір’ю 40-річного підозрюваного.
Поліція оточила торговий центр Altmarktgalerie. Також сусідній різдвяний ярмарок Штріцельмаркт наразі закритий, і попросила місцевих жителів триматися подалі від цього району.
Станом на 14.00 німецькі ЗМІ повідомили, що стрільця затримали, заручники не постраждали.