У Дрездені чоловік вчинив стрілянину та захопив заручників

Поліція евакуювала торговий центр у центрі міста Дрезден на сході Німеччини в вранці 10 грудня через повідомлення про озброєного чоловіка, який захопив заручників.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, у Дрездені озброєний чоловік вчинив стрілянину на радіостанції Radio Dresden.

Співробітники станції змогли сховатися від злочинця і після стрілянини той подався до торгового центру Altmarktgalerie.

Чоловік сховався в аптеці та взяв людей у заручники.

Крім того, також з'явилася інформація, що чоловік убив жінку.

Пізніше поліція підтвердила, що в квартирі знайшли тіло 62-річної жінки, яка є матір’ю 40-річного підозрюваного.

Поліція оточила торговий центр Altmarktgalerie. Також сусідній різдвяний ярмарок Штріцельмаркт наразі закритий, і попросила місцевих жителів триматися подалі від цього району.

Станом на 14.00 німецькі ЗМІ повідомили, що стрільця затримали, заручники не постраждали.