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У Дрездені чоловік вчинив стрілянину та захопив заручників

У Дрездені чоловік вчинив стрілянину та захопив заручників

Поліція евакуювала торговий центр у центрі міста Дрезден на сході Німеччини в вранці 10 грудня через повідомлення про озброєного чоловіка, який захопив заручників.

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Про це повідомляє  Deutsche Welle.

Як повідомляється, у  Дрездені озброєний чоловік вчинив стрілянину на радіостанції Radio Dresden.

Співробітники станції змогли сховатися від злочинця і після стрілянини той подався до торгового центру Altmarktgalerie.

Фото 2 — У Дрездені чоловік вчинив стрілянину та захопив заручників

Чоловік сховався в аптеці та взяв людей у заручники.

Крім того, також з'явилася інформація, що чоловік убив жінку.

Пізніше поліція підтвердила, що в квартирі знайшли тіло 62-річної жінки, яка є матір’ю 40-річного підозрюваного.

Фото 3 — У Дрездені чоловік вчинив стрілянину та захопив заручників

Поліція оточила торговий центр Altmarktgalerie. Також сусідній різдвяний ярмарок Штріцельмаркт наразі закритий, і попросила місцевих жителів триматися подалі від цього району.

Станом на 14.00 німецькі ЗМІ повідомили, що стрільця затримали, заручники не постраждали.

Автор:
Світлана Манько