У ДСНС розповіли, скільки квартир постраждали від пожежі, спричиненої нічною атакою Києва

В одному з районів Києва рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 кв. м. Про це написали в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Попередньо рятувальники виявили пошкодження у 4 квартирах.

Жертв та постраждалих немає.

“На місці подій було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 30 чоловік особового складу”, - йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

Раніше міська влада повідомила про пожежу на даху 9-ти поверхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі, яка була спричинена атакою Києва російськими дронами.

Через збиті Силами ППО уламки:

в Дарницькому р-ні пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;

в Печерському р-ні є пошкодження вікон житлового будинку;

в Соломʼянському р-ні - дорожнє покриття і автотранспорт.

Зазначимо, вночі 20 травня росіяни здійснили одинадцяту повітряну атаку на Київ. Цього разу ворог запустив баражуючі боєприпаси “Shahed”. Сили протиповітряної оборони збили усі атакуючі БпЛА.