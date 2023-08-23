У ДТП на Вінниччині загинули 12 людей, серед них - діти

22 серпня, у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення автівки з вантажівкою загинули 12 людей, серед них шість дітей.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Вінницької області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу села Бродецьке Хмільницького району 22 серпня о 19.28.

За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років.

42-річного водія вантажівки затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії.

За фактом ДТП зі тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Водієві DAF загрожує до 10 років ув'язнення.