У Джанкої пролунали вибухи: українська розвідка заявила про знищення ракет "Калібр" (ВІДЕО)

У тимчасово окупованому Джанкої ввечері 20 березня пролунали вибухи, повідомив Telegram-канал "Крым. Реалии". Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України зазначила , що вибух знищив російські крилаті ракети "Калібр".

У ГУР поінформували, ворожі снаряди було знищено під час їхнього транспортування залізницею.

Ці ракети призначені для пусків із надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї становить понад 2500 кілометрів по наземних цілях та 375 кілометрів – по морських.

"Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації", – додали в розвідці.

Як пишуть у соцмережах, у Джанкої було чутно безпілотники. Схожі звуки є й на відеозаписах моменту вибуху.

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Водночас псевдоочільник Криму Сергій Аксьонов повідомив про "відпрацювання ППО" в районі Джанкоя. За його словами, "уламки пошкодили домоволодіння й магазин, одна людина поранена".