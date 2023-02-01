У ексголови МВС Авакова провели обшуки: перевіряли документи через падіння гелікоптера у Броварах

Правоохоронці провели обшуки у колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Про це повідомляє видання "Бабель" з посиланням на ексміністра.

Обшуки пройшли у справі падіння гелікоптера у Броварах 18 січня 2023 року, коли загинуло керівництво МВС.

Під час обшуків працівники ДБР дивились контракти шестирічної давнини з французькою Airbus Helicopter, яка поставила МВС зокрема гелікоптери H-225, на якому і розбилось керівництво.

Крім того, видання з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що обшуки проводять не тільки у Авакова, але й у інших керівників того часу, які брали участь у закупівлі гвинтокрилів.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах Київської області поруч з дитсадком впав гвинтокрил, на борту якого було керівництво МВС. За офіційними даними, внаслідок падіння гелікоптера загинуло 14 осіб, зокрема одна дитина.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає падіння гелікоптера з керівництвом МВС на дитсадок не нещасним випадком, а наслідком війни, оскільки через неї в Україні "нещасних випадків більше немає".

Також він пообіцяв прилюднити причини катастрофи гелікоптера в Броварах, щойно вони з'ясуються. При цьому глава держави апелював к Службі безпеки України, яка проводить саме кримінальне розслідування трагедії.