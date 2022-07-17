У Греції розбився український транспортний літак

Ввечері 16 липня близько 23:00 біля грецького міста Кавала розбився український транспортний літак Ан-12, який виконував комерційний рейс із Сербії до Йорданії.

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Про це повідомляють грецькі ЗМІ.

За попередньою інформацією, літак хотів здійснити аварійну посадку в Кавалі, оскільки один з його двигунів відмовив і загорівся, але незабаром після цього він зник з радарів і впав на захід від міста Кавали.

Зазначається, що йдеться про літак, який виконував комерційний вантажний рейс із Сербії до Йорданії, і на борту якого перебувало 3 особи.

У той же час за інформацією EPT News, на борту перебувало 8 членів екіпажу, вони перевозили 12 тонн небезпечного вантажу.

Зазначається, що літак належав компанії “Meridian Air Cargo”.

Очевидці розповіли, що під час падіння літак врізався в кукурудзяне поле.

Як пишуть грецькі ЗМІ, на місці події працюють рятувальники.