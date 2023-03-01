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У Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги: десятки загиблих і поранених (ФОТО)
Унаслідок лобового зіткнення пасажирського та вантажного поїздів у Греції загинуло щонайменше 32 людини та 85 отримали поранення.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Лобове зіткнення двох потягів сталося пізно ввечері 28 лютого. Пасажирський потяг рухався з Афін до північного міста Салоніки й зіштовхнувся із вантажним поїздом поблизу міста Ларисса.
Наразі невідомо, що саме стало причиною аварії, унаслідок якої чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, й два з них загорілися.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Близько 250 пасажирів вдалося безпечно евакуювати.
Наразі на місці інциденту триває пошуково-рятувальна операція. За даними місцевих ЗМІ, у пасажирському поїзді їхало близько 350 людей.
Нагадаємо, у Підкарпатському воєводстві Польщі 26 лютого сталася ДТП за участі двох мікроавтобусів, в обох подорожували громадяни України.