У Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги: десятки загиблих і поранених (ФОТО)

Унаслідок лобового зіткнення пасажирського та вантажного поїздів у Греції загинуло щонайменше 32 людини та 85 отримали поранення.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє агентство Reuters.

Лобове зіткнення двох потягів сталося пізно ввечері 28 лютого. Пасажирський потяг рухався з Афін до північного міста Салоніки й зіштовхнувся із вантажним поїздом поблизу міста Ларисса.

Наразі невідомо, що саме стало причиною аварії, унаслідок якої чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, й два з них загорілися.

Близько 250 пасажирів вдалося безпечно евакуювати.

Наразі на місці інциденту триває пошуково-рятувальна операція. За даними місцевих ЗМІ, у пасажирському поїзді їхало близько 350 людей.

Нагадаємо, у Підкарпатському воєводстві Польщі 26 лютого сталася ДТП за участі двох мікроавтобусів, в обох подорожували громадяни України.