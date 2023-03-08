У Грузії з водометами відтіснили протестувальників від парламенту (ФОТО, ВІДЕО)

У Тбілісі спецназ відтіснив протестувальників від будівлі парламенту з використанням водометів та сльозогінного газу.

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Про це повідомляє "Новости-Грузия".

Під час сутичок учасники акції протесту кидали у поліцію та спецназ каміння та пляшки, але зрештою змушені відступити до сусідніх вулиць.

Поліцейські періодично затримують протестувальників.

У відповідь на розгін акції, протестувальники перевернули поліцейське авто.

Станом на 23:10 частина протестувальників повернулася на проспект Руставелі, спецназ готується їх розганяти.

Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють про перше кульове поранення протестуючого на акції протесту.

Нагадаємо, 7 березня в Тбілісі розпочалися мітинги на тлі підтримки парламентом законопроєкту про "іноагентів". Протестувальники також оточили будівлю, а силовики застосували проти них газ та водомети. Внаслідок цього постраждали десятки людей, 66 осіб було затримано.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і заявила, що накладе вето на законопроєкт.

Представник грузинської опозиції Ніка Меліа заявляв, що протести в Грузії будуть продовжуватися і ставатимуть більш масовими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вдячний учасникам протестів, що відбуваються у Грузії, за використання, серед іншого, й української національної символіки.