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У Грузії з водометами відтіснили протестувальників від парламенту (ФОТО, ВІДЕО)
У Тбілісі спецназ відтіснив протестувальників від будівлі парламенту з використанням водометів та сльозогінного газу.
Про це повідомляє "Новости-Грузия".
Під час сутичок учасники акції протесту кидали у поліцію та спецназ каміння та пляшки, але зрештою змушені відступити до сусідніх вулиць.
Поліцейські періодично затримують протестувальників.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У відповідь на розгін акції, протестувальники перевернули поліцейське авто.
Станом на 23:10 частина протестувальників повернулася на проспект Руставелі, спецназ готується їх розганяти.
Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють про перше кульове поранення протестуючого на акції протесту.
Нагадаємо, 7 березня в Тбілісі розпочалися мітинги на тлі підтримки парламентом законопроєкту про "іноагентів". Протестувальники також оточили будівлю, а силовики застосували проти них газ та водомети. Внаслідок цього постраждали десятки людей, 66 осіб було затримано.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і заявила, що накладе вето на законопроєкт.
Представник грузинської опозиції Ніка Меліа заявляв, що протести в Грузії будуть продовжуватися і ставатимуть більш масовими.
Президент Володимир Зеленський заявив, що вдячний учасникам протестів, що відбуваються у Грузії, за використання, серед іншого, й української національної символіки.