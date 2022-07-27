У ГУР відзвітували про підрив екіпажу "поліції" окупованого Херсона

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявляють про організацію українським підпіллям в Херсоні підриву екіпажу автомобіля так званої "поліції" російської окупаційної адміністрації.

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"Рух спротиву на тимчасово окупованій Херсонщині продовжує розповсюджувати серед прибічників "руського мира" та місцевих колаборантів "квитки на концерт Кобзона". Його вручення відбулося у Херсоні на перетині вулиці Рєпіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу, в результаті чого один поліцейський "відбув на концерт", а другий дещо "затримається" у медичному закладі", - сказано в повідомленні.

У відомстві при цьому нагадали усім зрадникам "про неминучу розплату" за допомогу російським окупантам.

Нагадаємо, що днями Служба безпеки України повідомила, що ідентифікувала особи всіх колаборантів, що вступили до створеного окупантами "Головного управління МВС Херсонської області".

Наразі повідомлено про підозру в колабораційній діяльності 26 представникам цієї структури. 14 із них є колишніми працівниками Національної поліції України.

Нагадаємо також, що у середу окупаційні структури закрили проїзд через Антонівський міст - єдиний автомобільний міст через Дніпро біля Херсону, який у ніч на 27 липня зазнав значних ушкоджень через обстріли, що вже не вперше цілеспрямовано проводилися українськими військовими аби позбавити окупаційні сили шляхів для підживлення.