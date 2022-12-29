У Івано-Франківській області ракета влучила в будинок, але не вибухнула

Російська ракета влучила в будинок у селі в Івано-Франківській області, але не вибухнула.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає", - зазначив він.

Нагадаємо, зранку 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Частину ракет збили сили ППО, але у Києві та на Одещині уламки ракет пошкодили приватні будинки.