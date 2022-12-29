- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
У Івано-Франківській області ракета влучила в будинок, але не вибухнула
Російська ракета влучила в будинок у селі в Івано-Франківській області, але не вибухнула.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає", - зазначив він.
Нагадаємо, зранку 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Частину ракет збили сили ППО, але у Києві та на Одещині уламки ракет пошкодили приватні будинки.Підписуйтесь на наш Telegram канал