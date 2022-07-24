У Каховці пролунали вибухи. У центрі міста знайшли уламки ракет

В неділю, 24 липня, в окупованій російськими загарбниками Каховці Херсонської області пролунали вибухи, а очевидці повідомляють про уламки ракет у центрі міста. Повідомляють і про ракетний приліт поблизу ГЕС. У кількох будівлях поблизу набережної в Каховці вибиті вікна.

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Вірогідно, спрацювала ППО окупантів.

Також повідомляють про влучання по скупченню ворога в іншому районі міста Каховка. Після вибуху люди спостерігали стовп диму. У сусідні Новій Каховці місцеві мешканці повідомляють про ймовірний приліт поблизу моста через Каховську ГЕС.

Нагадаємо, що Збройні сили України 13 липня поцілили у ворожий склад з боєприпасами у окупованій Новій Каховці. Склад з боєприпасами окупантів знаходився в районі заводу "Сокіл".

А перед цим "главі" так званої "адміністрації" тимчасово окупованої військами РФ Нової Каховки Володимиру Леонтьєву повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Підозрюваний в умовах воєнного стану 2 квітня ухвалив пропозицію співпраці від представників збройних сил РФ.