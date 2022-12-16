У Києві екстрені відключення світла та проблеми з водопостачанням

У Києві ввели екстрені відключення світла через ракетну атаку РФ, також є проблеми з водопостачанням у всіх районах міста.

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Про це повідомляє ДТЕК та мер столиці Віталій Кличко.

"У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему", - зазначив Кличко.



Він закликав мешканців столиці підготувати запас питної та технічної води.

У ДТЕК повідомили, що у Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки 16 грудня у Києві пролунали вибухи у трьох районах.