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У Києві екстрені відключення світла та проблеми з водопостачанням
У Києві ввели екстрені відключення світла через ракетну атаку РФ, також є проблеми з водопостачанням у всіх районах міста.
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Про це повідомляє ДТЕК та мер столиці Віталій Кличко.
"У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему", - зазначив Кличко.
Він закликав мешканців столиці підготувати запас питної та технічної води.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У ДТЕК повідомили, що у Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла.
Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки 16 грудня у Києві пролунали вибухи у трьох районах.