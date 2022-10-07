У Києві може бути чутно звуки вибухів: у чому причина

Сьогодні, 7 жовтня, у Вишгородському районі Київської області відбудуться навчання саперів. Мешканців столиці попереджають про можливі звуки вибухів.

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Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливі звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Київській області піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами.

Мещканців Київської області закликали зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.