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У Києві може бути чутно звуки вибухів: у чому причина
Сьогодні, 7 жовтня, у Вишгородському районі Київської області відбудуться навчання саперів. Мешканців столиці попереджають про можливі звуки вибухів.
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Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливі звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в Київській області піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Мещканців Київської області закликали зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.