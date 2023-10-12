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У Києві озброєний чоловік увірвався у бізнес-центр (ФОТО)

У Києві озброєний чоловік увірвався у бізнес-центр
Фото: пресслужба МВС

У Києві вранці 12 жовтня озброєний чоловік увірвався до бізнес-центру, вигнав охоронців з будівлі та здійснив декілька хаотичних пострілів. Бійці КОРД затримали зловмисника.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Подія сталась на проспекті Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва. До поліції Києва надійшла інформація про те, що невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру та зі зброї здійснив кілька пострілів. Негайно на місце прибули спецпризначенці КОРДу", - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, озброєний чоловік погрожуючи охоронцям змусив їх покинути будівлю. Далі зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей, аби не пустити правоохоронців.

У результаті перемовин зловмисника затримано.

Фото 2 — У Києві озброєний чоловік увірвався у бізнес-центр (ФОТО)

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Автор:
Світлана Манько