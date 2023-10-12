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У Києві озброєний чоловік увірвався у бізнес-центр (ФОТО)
У Києві вранці 12 жовтня озброєний чоловік увірвався до бізнес-центру, вигнав охоронців з будівлі та здійснив декілька хаотичних пострілів. Бійці КОРД затримали зловмисника.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
"Подія сталась на проспекті Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва. До поліції Києва надійшла інформація про те, що невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру та зі зброї здійснив кілька пострілів. Негайно на місце прибули спецпризначенці КОРДу", - йдеться у повідомленні.
Як стало відомо, озброєний чоловік погрожуючи охоронцям змусив їх покинути будівлю. Далі зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей, аби не пустити правоохоронців.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У результаті перемовин зловмисника затримано.
Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.