У Києві патрульні будуть вночі перевіряти, чи відчинені укриття

Патрульні поліцейські допомагатимуть міській владі Києва контролювати роботу укриттів уночі. Таке рішення прийняли після загибелі людей біля закритого бомбосховища у поліклініці.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Обʼїжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста і перевірятимуть, чи вони відчинені. Та оперативно передаватимуть інформацію міським службам", - зазначив він.

Нагадаємо, уночі 1 червня армія країни-агресора РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам протиповітряної оборони. Уламки збитих ворожих цілей завдали руйнувань у різних районах столиці. Загинули три людини, серед них – одна дитина.

Пізніше стало відомо, що у Деснянському районі Києва троє людей загинули, тому що не змогли вчасно потрапити в укриття.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через закрите бомбосховище під час повітряної тривоги у столиці. Правоохоронці проводять слідчі дії.