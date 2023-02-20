У Києві після перекриття центру міста зафіксували великі затори: що трапилося (ФОТО, ВІДЕО)

Вранці у понеділок, 20 лютого, у Києві перекрили частину вулиць у центрі міста. За словами очевидців, на перекритих вулицях помітили великий кортеж із іноземними гостями.

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Про це повідомляють телеграм-канали.

Наразі закритий для проїзду Шулявський міст, що спричинило затор на Святошино та Нивках.

Крім того, обмежено рух швидкісного трамвая, закрито проспект Берестейський, також машини не пускають на Повітрофлотський міст.

Також перекрито вулиці Гетьмана та бульвар Лесі Українки, а також проспект Перемоги.

Як пишуть деякі ЗМІ, до Києва у День пам'яті Героїв Небесної Сотні прибули високі гості, тому вжили таких заходів безпеки.

Також пишуть про автобуси біля американського посольства.

У соцмережах кияни вже роблять припущення, що приїде сам президент США Джо Байден, адже він має намір відвідати Польщу 21 лютого.

Зазначимо, що місцева влада не попереджала мешканців столиці про перекриття руху.