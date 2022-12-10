У Києві постраждало 5 осіб внаслідок вибуху газового балону в кіоску швидкої їжі (ФОТО)

Внаслідок вибуху газового балону в кіоску швидкої їжі у Києві у п’ятницю ввечері постраждало 5 осіб.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що 9 грудня о 19:27 до Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибух на вул. Васильківській, 34-Б, що у Голосіївському районі столиці.

На місце виклику було направлено рятувальників 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

"По прибуттю було встановлено, що в металевому кіоску з виготовлення їжі швидкого приготування стався вибух газового балону з послідуючим горінням. Вогнем було охоплено 2 суміжних кіоски", - повідомили в ДСНС.

Зазначається, що внаслідок вибуху постраждало 5 осіб: з них 2 працівників кіоску з приготування їжі, 1 відвідувач, 1 особа, яка намагалась гасити пожежу та продавець суміжного куоску з продажу мобільних аксесуарів.

"Всіх потерпілих передано медикам. Згодом, 4 особи було госпіталізовано з опіками до медичного закладу, 1 чоловік, що самостійно намагався гасити пожежу отримав легкі механічні ушкодження та від госпіталізації відмовився", - додали в ДСНС.

Крім того в ході гасіння пожежі з кіоску було евакуйовано ще один газовий балон.

Зазначається, що внаслідок пожежі обидва кіоски згоріли повністю.